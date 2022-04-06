Испания

Каталонці навесні проведуть виставковий поєдинок.

Каталонська Барселона почала планувати свою підготовку до наступного сезону заздалегіть.

Так, "блаугранас" домовились про проведення матчу проти всіх зірок чемпіонату Австралії.

Поєдинок відбудеться 25 травня на стадіона Аккор, що вміщує 80 тисяч глядачів. Це подія історична для клубу, адже ще ніколи Барселона не грала в Австралії.

"Ми дуже хочемо приблизити наших вболівальників по всьому світу до наших цінностей та інтересів. Окрім того, клуб хоче бути ближче до вболівальників, тому цей матч дуже важливий для нас", — розповів віце-президент Барселони з маркетингу Джулі Гуйу.