Іспанія

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 3 березня.

Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли до третього місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У п’ятницю, 3 лютого:

Каталонська Барселона була позбавлена можливості здійснювати трансфери найближчим літом.

Аргентинський нападник Ліонель Мессі продовжуватиме грати за європейський клуб у наступному сезоні.

Гаві назвав Вінісіуса "сином повії" під час останнього El Clasico.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.