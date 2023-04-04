Каталонський клуб недорахується кількох виконавців.
ФРЕНКІ ДЕ ЙОНГ, GETTY IMAGES
04 квітня 2023, 13:59
Барселона не зможе розраховувати на кількох гравців основи у матчі з Реалом, повідомляє Diario Sport.
Тренерський штаб Барселони в Ель-Класіко проти Реала не зможе використати захисника Андреаса Крістенсена, півзахисників Педрі та Френкі де Йонга, а також вінгера Усмана Дембеле.
Усі вони пропустили передматчеве тренування.
За Реал не зможе зіграти лише захисник Ферлан Менді.
Матч Барселона – Реал відбудеться 5 квітня. Перша зустріч завершилася перемогою каталонців (1:0).