Іспанія

Каталонський клуб недорахується кількох виконавців.

Барселона не зможе розраховувати на кількох гравців основи у матчі з Реалом, повідомляє Diario Sport.

Тренерський штаб Барселони в Ель-Класіко проти Реала не зможе використати захисника Андреаса Крістенсена, півзахисників Педрі та Френкі де Йонга, а також вінгера Усмана Дембеле.

Усі вони пропустили передматчеве тренування.

За Реал не зможе зіграти лише захисник Ферлан Менді.

Матч Барселона – Реал відбудеться 5 квітня. Перша зустріч завершилася перемогою каталонців (1:0).