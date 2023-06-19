Іспанія

Каталонський клуб прописав відступні у розмірі 400 мільйонів євро.

Барселона оголосила про перехід Микаїла Фає, повідомив офіційний сайт каталонської команди.

18-річний футболіст підписав угоду до 30 червня 2027 року. Відступні у його контракті тепер становлять 400 мільйонів євро.

Зазначимо, що Фає виступав за Кустошія з другої ліги Хорватії. Тепер він гратиме за Барселону Атлетік – резервну команду Барселони.

Фає пройшов медичний огляд і вже відвідав усі клубні об'єкти Барселони.

За чутками, сума трансферу становила близько п'яти мільйонів євро.