Каталонський клуб прописав відступні у розмірі 400 мільйонів євро.
Микаїла Фає, ФК Барселона
19 червня 2023, 17:59
Барселона оголосила про перехід Микаїла Фає, повідомив офіційний сайт каталонської команди.
18-річний футболіст підписав угоду до 30 червня 2027 року. Відступні у його контракті тепер становлять 400 мільйонів євро.
Зазначимо, що Фає виступав за Кустошія з другої ліги Хорватії. Тепер він гратиме за Барселону Атлетік – резервну команду Барселони.
Фає пройшов медичний огляд і вже відвідав усі клубні об'єкти Барселони.
За чутками, сума трансферу становила близько п'яти мільйонів євро.