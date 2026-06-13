Іспанія

Аргентинський фахівець підписав контракт до 2027 року з можливістю продовження ще на сезон.

Ельче офіційно оголосив про призначення Мартіна Ансельмі на посаду головного тренера команди.

Про це повідомила пресслужба іспанського клубу. Сторони підписали контракт до літа 2027 року, який також містить опцію продовження ще на один сезон.

Desde Buenos Aires hasta Elche, para el mundo entero.



¡Bienvenido, Martín Anselmi! 🇦🇷 — Elche Club de Fútbol (@elchecf) June 13, 2026

40-річний аргентинський спеціаліст змінив на посаді Едера Сарабію, який залишив клуб після завершення сезону-2025/26.

Останнім місцем роботи Ансельмі був бразильський Ботафого. Раніше наставник також працював у Порту, де здобув досвід на європейському рівні.

У сезоні-2025/26 Ельче посів 15-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги та зумів зберегти місце в елітному дивізіоні на наступну кампанію.

Нагадаємо, напередодні Жирона, яка поступилася Ельче в боротьбі за збереження прописки в Ла Лізі, оголосила про підписання українського нападника Олександра Пищура.