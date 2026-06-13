Аргентинський фахівець підписав контракт до 2027 року з можливістю продовження ще на сезон.
Мартін Ансельмі, getty images
13 червня 2026, 21:10
Ельче офіційно оголосив про призначення Мартіна Ансельмі на посаду головного тренера команди.
Про це повідомила пресслужба іспанського клубу. Сторони підписали контракт до літа 2027 року, який також містить опцію продовження ще на один сезон.
40-річний аргентинський спеціаліст змінив на посаді Едера Сарабію, який залишив клуб після завершення сезону-2025/26.
Останнім місцем роботи Ансельмі був бразильський Ботафого. Раніше наставник також працював у Порту, де здобув досвід на європейському рівні.
У сезоні-2025/26 Ельче посів 15-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги та зумів зберегти місце в елітному дивізіоні на наступну кампанію.
Нагадаємо, напередодні Жирона, яка поступилася Ельче в боротьбі за збереження прописки в Ла Лізі, оголосила про підписання українського нападника Олександра Пищура.