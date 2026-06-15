Іспанія

У першому матчі на турнірі Іспанія зустрічається з Кабо-Верде.

Наразі відбувається матч стартового туру групового етапу ЧС-2026, у якому Іспанія зустрічається з Кабо-Верде.

У цьому матчі у стартовому складі іспанців на поле вийшов півзахисник Гаві, який завдяки цьому став шостим гравцем, який зміг провести два чемпіонати світу до 21 року.

До нього таким досягненням відзначились Пеле (Бразилія), Норману Вайтсайду (Північна Ірландія), Рігоберу Сонгу, Саломон Олембе та Рігоберу Сонгу (всі – Камерун).

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія – Кабо-Верде.