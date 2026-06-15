Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю поєдинку групового етапу чемпіонату світу-2026, який відбудеться 15 червня та розпочнеться о 19:00.

У першому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 у рамках квартету Н зустрінуться збірні Іспанії та Кабо-Верде.

[*] — положення в рейтингу національних команд ФІФА

ПОНЕДІЛОК, 15 ЧЕРВНЯ, 19:00 ▪️ МЕРСЕДЕС-БЕНЦ СТЕДІУМ, США ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АДАМ МАХАДМЕХ (ЙОРДАНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Чемпіонат світу-2026. Представлення збірної Іспанії

Іспанія підходить до ЧС-2026 в статусі одного з головних фаворитів. Після перемоги на Євро-2024 команда Луїса де ла Фуенте хоче довести свій рівень всьому світові й повернути кубок в Іспанію вперше з 2010 року. Атмосфера всередині збірної настільки позитивна, що Марк Кукурелья вже пообіцяв набити татуювання з обличчям Луїса де ла Фуенте, якщо Іспанія виграє мундіаль.

Свій найкращий футбол іспанці скоріше за все зможуть показати вже ближче до плейофу. Ламін Ямаль та Ніко Вільямс підходять до чемпіонату світу після пошкоджень і лише набирають оптимальні кондиції. Через це Луїс де ла Фуенте активно експериментував у контрольних матчах, перевіряючи глибину складу та резервістів. Але до старту турніру обидва лідери атаки мають бути готові.

Збірна Кабо-Верде вперше в історії пробилась на мундіаль, а населення країни складає менше ніж 600 тисяч людей. Втім, недооцінювати команду зовсім не варто. "Сині акули" пройшли відбірковий етап лише з одною поразкою та залишили позаду грізний Камерун. Бубішта працює головним тренером команди вже понад шість років й прекрасно знає можливості своїх підопічних.

В процесі підготовки до мундіалю збірна Кабо-Верде розгромила Сербію з рахунком 3:0, зіграла внічию з Фінляндією та поступилась Чилі (2:4). Також була перемога з рахунком 3:0 над Бермудськими Островами, але навряд цей результат дає хоч приблизне розуміння рівня "Синіх акул". Зрозуміло одне, хлопці Бубішти точно не туристи. Вони будуть вкрай мотивовані набрати свої перші очки на мундіалях.

Чемпіонат світу-2026. Представлення збірної Кабо-Верде

На сайті 👑 betking на перемогу Іспанії можна поставити з коефіцієнтом 1.13, тоді як потенційний успіх Кабо-Верде оцінюється показником 21. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 9.5.

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📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Іспанія: Сімон — Льоренте, Кубарсі, Ляпорт, Кукурелья — Родрі, Педрі, Ольмо — Торрес, Оярсабаль, Вільямс.

Кабо-Верде: Возінья — Морейра, Коста, Діні, Паулу — Піна, Семеду — Мендеш, Монтейру, Кабрал — Лівраменто.

⚔️ ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди до цього не зустрічались.

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 3:1

21+

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