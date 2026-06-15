Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник розповів, що визначає вибір складу збірної.

Головний тренер Іспанії Луїс де ла Фуенте поділився думками про те, що стоїть за переможним менталітетом команди напередодні старту Чемпіонат світу з футболу 2026.

Наставник підкреслив, що стабільний успіх неможливо побудувати лише на красивих словах або індивідуальному таланті — вирішальне значення мають характер футболістів, їхня дисципліна та командний баланс.

Де ла Фуенте зазначив, що правильне ставлення до роботи підвищує шанси на перемогу, однак навіть найсильніші команди не можуть вигравати постійно. Також він додав, що під час формування складу враховує не один, а одразу кілька критеріїв, включно з ментальністю та готовністю гравців до вимог збірної.

"Переможний менталітет неможливо побудувати без характеру і результатів… вигравати постійно неможливо", — зазначив тренер.

Свій перший матч на ЧС-2026 Іспанія проведе проти збірної Кабо-Верде 15 червня о 19:00 за київським часом.