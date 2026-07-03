Каталонський клуб контактував із Міланом стосовно португальського вінгера, якого "россонері" готові продати.
Рафаел Леау, Getty Images
03 липня 2026, 15:20
Крайній нападник Мілана Рафаел Леау продовжує перебувати на радарі Барселони. Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.
Як зазначає джерело, Барселона запросила інформацію у Мілана щодо Леау. Стверджується, що італійський топклуб готовий відпустити свого футболіста за 60 мільйонів євро, оскільки новий головний тренер команди Рубен Аморім на нього не розраховує.
Проте купівля Леау не є пріоритетом для Барселони, оскільки раніше каталонці придбали Ентоні Гордона. Наразі головна мета "блаугранас" — купівля форварда Хуліана Альвареса, але якщо клубу не вдасться його підписати, то варіант із Леау не виключений.
У минулому сезоні 27-річний португалець узяв участь у 31 грі в усіх турнірах, забив десять голів та став автором трьох результативних передач.