Іспанія

Каталонський клуб контактував із Міланом стосовно португальського вінгера, якого "россонері" готові продати.

Крайній нападник Мілана Рафаел Леау продовжує перебувати на радарі Барселони. Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Як зазначає джерело, Барселона запросила інформацію у Мілана щодо Леау. Стверджується, що італійський топклуб готовий відпустити свого футболіста за 60 мільйонів євро, оскільки новий головний тренер команди Рубен Аморім на нього не розраховує.

Проте купівля Леау не є пріоритетом для Барселони, оскільки раніше каталонці придбали Ентоні Гордона. Наразі головна мета "блаугранас" — купівля форварда Хуліана Альвареса, але якщо клубу не вдасться його підписати, то варіант із Леау не виключений.

У минулому сезоні 27-річний португалець узяв участь у 31 грі в усіх турнірах, забив десять голів та став автором трьох результативних передач.