Каталонський гранд оформив гучний трансфер, придбавши 25-річного вінгера Ньюкасла.

Барселона офіційно оголосив про підписання контракту з англійським нападником Ентоні Гордоном. Каталонці продовжують підсилювати свою лінію атаки, зробивши серйозну ставку на лідера Ньюкасла.

За перехід талановитого вінгера блаугранас заплатять базову суму в розмірі 70 мільйонів євро. Крім того, договір між клубами включає систему бонусів: Ньюкасл може отримати ще понад 10 мільйонів євро додаткових виплат. Ці кошти залежатимуть від успішних виступів Гордона на Камп Ноу та досягнення певних індивідуальних і командних цілей.

Ентоні Гордон захищав кольори сорок з 2023 року, ставши за цей час одним із ключових гравців команди. У сезоні 2025/26 вінгер зіграв 46 матчів за Ньюкасл у всіх турнірах забив 17 мʼячів та віддав 5 результативних передач.