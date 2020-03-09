Лига Европы

Коронавирус продолжает вносить коррективы в жизнь футбольного мира.

Болельщики, которые не попадут на стадион, фото getty images

Болельщики, которые не попадут на стадион, фото getty images

Оба матча между Севильей и Ромой в Лиге Европы пройдут без зрителей согласно решению медицинских властей, сообщает Marca.

Кроме того, УЕФА уведомил, что за закрытыми дверями состоится первая встреча 1/8 финала между Олимпиакосом и Вулверхэмптоном.

Ранее было решено, что без зрителей также пройдут матчи Интер — Хетафе и Копенгаген — Башакшехир, а встречу Базеля против Айнтрахта и вовсе отменили.

Наиболее страдает от вспышки коронавируса Италия, где решением премьер-министра остановили розыгрыш всех спортивных соревнований.

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