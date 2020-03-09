Коронавирус продолжает вносить коррективы в жизнь футбольного мира.
Болельщики, которые не попадут на стадион, фото getty images
09 марта 2020, 23:46
Оба матча между Севильей и Ромой в Лиге Европы пройдут без зрителей согласно решению медицинских властей, сообщает Marca.
Кроме того, УЕФА уведомил, что за закрытыми дверями состоится первая встреча 1/8 финала между Олимпиакосом и Вулверхэмптоном.
Ранее было решено, что без зрителей также пройдут матчи Интер — Хетафе и Копенгаген — Башакшехир, а встречу Базеля против Айнтрахта и вовсе отменили.
Наиболее страдает от вспышки коронавируса Италия, где решением премьер-министра остановили розыгрыш всех спортивных соревнований.
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