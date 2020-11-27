Лига Европы

Football.ua оценивает действия футболистов луганской Зари в четвертого тура Лиги Европы УЕФА против греческого АЕК.

Оказывается, что в условиях, когда за спиной находится пропасть бесславного завершения еврокубкового турнира, луганская Заря способна демонстрировать содержательную и результативную игру, попутно восполняя потери на ранних этапах. Подопечные Виктора Скрипника сумели победить. Впервые на стадии группового раунда Лиги Европы УЕФА, за что уже их можно похвалить. Однако ответная встреча с греческим АЕК рисковала скатиться в ужасное течение домашнего противостояния, но в нужный момент первого тайма Заре удалось взять инициативу в свои руки, после чего уже и "украинский след" помог.

Football.ua оценивает игру футболистов луганской Зари в матче на стадионе Спирос Луис (по 10-балльной шкале).

Заря Луганск

Никита Шевченко — 6,5. Перед вратарем Зари в этот вечер соперники так и не смогли поставить серьезных вызовов. Стоит только вспомнить, через что приходилось проходить игроку данной линии луганчан в предыдущих поединках, и сразу можно сделать вывод, что Шевченко в этот вечер "отдыхал" в своих владениях. 1 сейв за время, проведенное в игре, да пару выходов на среднюю дистанцию. Могли только партнеры "подсобить", чудесным образом отдавая передачи назад незадолго до финального свистка, или случайная срезка подачи от Сварнаса.

Денис Фаворов — 6,0. Правый защитник Зари в этом поединке слишком много ошибался при передачах, как для оттянутого диспетчера команды (71%). Кроме того, фирменных подключений с кроссами в его исполнении практически не было, а ведь, скорее всего, под эту опцию выходил Александр Гладкий в стартовом составе. Нет, не подумайте, Фаворов был не неудачником данной игры со стороны гостей, ни в коем случае — он просто был деталью второго плана с тыльной стороны большого механизма Скрипника.

Юрий Вернидуб — Жоэль Абу Ханна — 7,0. Пара центральных защитников Зари на двоих уступила лишь в двух единоборствах в этом поединке, следствие чего можно наблюдать на табло и в показателе сейвов от Шевченко. Именно эта зона чаще всего оказывалась под ударом в предыдущих встречах, но в этот вечер все было иначе. Вернидуб и Абу Ханна не только были стеной в ответственных ситуациях, но и часто задавали вектор атаки первой передачей.

Андреас Цыганикс — 7,5. Близкий к добротному поединок в исполнении левого защитника Зари. Латвиец прекрасно открывался в свободных зонах на половине соперников, а их схема игры в три защитника трещала именно под его натиском. При это, что важно, Цыганикс всегда играл до конца, что мы и увидели в эпизоде с первым голом — ту подачу от угла поля надо было еще умудрится остро исполнить.

Дмитрий Иванисеня — 7,5. Опорник с функциями разыгрывающего. Заря в этом поединке не особо доверяла развитию атак именно через центральную зону, памятуя о результативных ошибках из предыдущих игр. Однако свое время с мячом в ногах Иванисеня все равно сумел получить, и даже оформил голевой пас в ситуации с точным ударом Кабаева. По защитным функциям тоже все в порядке — 20% проигранных единоборств с численным преимуществом оппонентов в его зоне.

Владлен Юрченко — 7,5. Атакующий полузащитник испытывал легкость в движениях в данном поединке, поэтому мы смогли увидеть качественно иное исполнение от Владлена. Эффектно исполненный пенальти стал лишь вершиной айсберга, а до этого он сумел выполнить солидный объем в подготовительной работе при атаках.

Владислав Кочергин — 6,5. Кочергин дал мячу в центральной зоне Зари неплохое движение, но сам при этом не имел прямого влияния на происходящее у чужой штрафной.

Владислав Кабаев — 7,0. Кабаев много сил отдал в этом поединке для работы в глубине своего фланга, поэтому использовал у чужих ворот лишь малую долю от своего ресурса. Но как зато как использовал! Один удар — один гол. Владислав чувствовал себя точно увереннее, чем партнер на противоположной стороне поля.

Александр Гладкий — 4,0. Хет-трик из офсайдов от центрального форварда луганчан, который, по всей видимости, хотел исполнить Филиппо Индзаги в передней линии. Гладкий дал Заре возможность цепляться за верховые мячи в разных точках поля, но наиболее заметным его действием в этот вечер так и остается челночный бег от штрафной до штрафной в первом тайме.

Артем Громов — 6,5. Несмотря на важный забитый мяч, отчетный поединок было сложно назвать для нападающего успешным. Громов мало подключался к позиционному розыгрышу, а при скоростных передачах в переднюю линию его грамотно оттесняли оппоненты. Эпизод с голом — проявление желания забить, приправленное должным чутьем, но это был лишь один из двух его ударов за весь поединок.

Егор Назарина — 6,0. Опорный полузащитник выходил на замену форварду своей команды уж точно не с целью полностью продублировать партнера по позиции. Из действий в атаке, Назарине позволили исполнить только один навес, а в обороне он успел насобирать один удачный из трех эпизодов борьбы. В ошибках замечен не был.

Максим Лунев — Отличный выход на поле под уставших защитников у соперников завершился косвенным голевым действием со стороны Лунева — заработанным пенальти, который реализовал Юрченко. Но 8 минут на поле, все равно, слишком мало для получения оценки, однако Максим включился превосходно.

Аллахьяр Сайядманеш, Сергей Гринь, Михайло Перович — три замены в конце матча, как доказательство того, что кадровый потенциал Зари в этот вечер был большим, чем у соперника. Реального влияния на ситуацию вышедшие на поле футболисты не оказали.