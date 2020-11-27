Футболист АЕКа действовал не по спортивному принципу.
Момент с красной Шахову, ФК АЕК
27 ноября 2020, 08:06
В рамках группового этапа Лиги Европы луганская Заря переиграла на выезде греческий АЕК (0:3).
На 48-й минуте произошел, пожалуй, главный и переломный момент игры. Полузащитник хозяев Евгений Шахов грубо сыграл на втором этаже против Владислава Кочергина, ударив того локтем, а затем повалил на землю Дмитрия Иванисеню.
Пока арбитр показывал Шахову вторую желтую карточку, форвард хозяев Муамер Танкович подбежал к Иванисене, на эмоциях попытавшись того развернуть. Неизвестно, что он хотел показать этим действием, но футболисты Зари героически бросились на подмогу к своему партнеру.
В итоге рефери показал желтую Танковичу а также центрбеку "черно-белых" Виталию Вернидубу.
После данной победы Заря с тремя пунктами продолжает перебывать а четвертом месте в таблице, но сохраняет теоретические шансы на выход из группы.
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