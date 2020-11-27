Лига Европы

Футболист АЕКа действовал не по спортивному принципу.

В рамках группового этапа Лиги Европы луганская Заря переиграла на выезде греческий АЕК (0:3).

На 48-й минуте произошел, пожалуй, главный и переломный момент игры. Полузащитник хозяев Евгений Шахов грубо сыграл на втором этаже против Владислава Кочергина, ударив того локтем, а затем повалил на землю Дмитрия Иванисеню.

Пока арбитр показывал Шахову вторую желтую карточку, форвард хозяев Муамер Танкович подбежал к Иванисене, на эмоциях попытавшись того развернуть. Неизвестно, что он хотел показать этим действием, но футболисты Зари героически бросились на подмогу к своему партнеру.

В итоге рефери показал желтую Танковичу а также центрбеку "черно-белых" Виталию Вернидубу.

После данной победы Заря с тремя пунктами продолжает перебывать а четвертом месте в таблице, но сохраняет теоретические шансы на выход из группы.

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