Лига Европы

Луганчане добыли убедительную победу.

Защитник луганской Зари Виталий Вернидуб прокомментировал уверенную победу над греческим АЕКом в групповом этапе Лиги Европы (0:3).

"Победа была важна в первую очередь в психологическом плане. Некоторые из последних результатов давили на нас. Но мы справились, победили хорошую команду".

"Были у нас проблемы, мы много начали пропускать, хотя в УПЛ не так много, как в Лиге Европы пропускаем. Было очень важно не пропустить от АЕКа", — сказал Вернидуб в интервью ТК Футбол 1/2/3.

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