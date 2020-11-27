Луганчане добыли убедительную победу.
ВИТАЛИЙ ВЕРНИДУБ, ФК ЗАРЯ
27 ноября 2020, 12:45
Защитник луганской Зари Виталий Вернидуб прокомментировал уверенную победу над греческим АЕКом в групповом этапе Лиги Европы (0:3).
"Победа была важна в первую очередь в психологическом плане. Некоторые из последних результатов давили на нас. Но мы справились, победили хорошую команду".
"Были у нас проблемы, мы много начали пропускать, хотя в УПЛ не так много, как в Лиге Европы пропускаем. Было очень важно не пропустить от АЕКа", — сказал Вернидуб в интервью ТК Футбол 1/2/3.
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