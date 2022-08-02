Ліга Європи

Тренер "спортклубівців" прокоментував жеребування Ліги Європи.

Головний тренер СК Дніпро-1 розповів про свої відчуття після жеребкування плей-оф Ліги Європи. Нагадаємо, "спортклубівцям" протистоятиме переможець пари АЕК (Кіпр) — Партизан (Сербія).

"Мої відчуття після жеребкування ніяк не змінилися: ми повинні грати у будь-якому випадку. Так, зараз дізналися пару, з якої буде наш майбутній суперник Звичайно, що легких суперників тут немає і ми будемо ретельно готуватися. У цьому турнірі ми новачки, тому нам буде непросто. Будемо докладати максимум зусиль, щоб проходити далі" — підсумував 39-річний фахівець.

Зазначимо, за інформацією журналіста до Дніпра-1 не перейде Фарес Балулі.