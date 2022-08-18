Ліга Європи

До вашої уваги найкращі моменти дебютного матчу дніпрян у кваліфікації Ліги Європи.

У своєму дебютному єврокубковому матчі Дніпро-1 у Польщі приймає кіпрський АЕК у рамках раунду плей-офф Ліги Європи.

Вже на 16 хвилині Енлезу ввірвався на лівий фланг штрафного під передачу Дьюрчо, після чого прострілив на Альтмана, а той в два дотики пробив голкіпера.

Гол Альтмана:

Потім на 30 хвилині дніпряни пропустили другий м'яч у ворота. Безглуздий вихід до центру штрафного під час подачі від Мілічевича з кутового від лівого флангу у виконанні Валефа завершився ударом головою від у власні порожні ворота від Сватка.

Автогол Сватка:

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 – АЕК.