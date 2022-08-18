До вашої уваги прес-конференція за участю Олександа Кучера та Хосе Луїса Ольтри.
ОЛЕКСАНДР КУЧЕР, ФК МЕТАЛІСТ
18 серпня 2022, 18:59
Сьогодні, 18 серпня, Дніпро-1 проведе свій дебютний єврокубковий матч. Суперником дніпрян за раундом плей-офф Ліги Європи стане кіпрський АЕК.
Одразу після матчу, о 23:00 за київським часом, розпочнеться прес-конференція головних тренерів команд – Олександра Кучера та Хосе Луїса Ольтри.
Нагадаємо, матч Дніпро-1 — АЕК відбудеться у четвер, 18 серпня, о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.