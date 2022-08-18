Ліга Європи

У першому поєдинку плей-оф кваліфікації дніпряни зіграють проти представника кіпрського футболу.

У рамках першого матчу плей-оф Ліги Європи УЄФА дніпровський Дніпро-1 буде протистояти кіпрському АЕК.

Матч буде проходити у Словаччині на стадіоні Локомотив, який знаходиться у місті Кошице та є домашнім для української команди у єврокубках.

Дніпро-1 у звітній зустрічі розпочинатиме не тільки власну міжнародну кампанію цього сезону, а й уперше візьме участь в єврокубковій грі.

Кіпрський клуб, у свою чергу, розпочинав виступи з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. У суперниках був датський Мідтьюлланн. Перша гра завершилась нічиєю із рахунком 1:1, а друга — поразкою АЕК 1:2.

Після цього кіпріоти вилетіли до третього раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА, де здолали сербський Партизан, знову зігравши внічию на чужому полі, проте вже з більшим загальним рахунком за підсумками дуелі (2:2 та 2:1 відповідно).

Відеотрансляція матчу

Поєдинок Дніпро-1 — АЕК відбудеться 18 серпня та розпочнеться о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.