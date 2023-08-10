Україна

Дніпро-1 без шансів поступився Славії

Колектив Олександра Кучера нічого не зміг продемонструвати в атаці проти команди, яка догравала половину другого тайму в меншості.

Славія — Дніпро-1, фото СК Дніпро-1

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Славія — Дніпро-1 3:0

Голи: Шранц, 5, 38, Валлем, 81



Славія: Коларж — Масопуст, Огбу, Голеш, Провод — Зафейріс, Дорлі — Шранц, Лінгр (Шевчик, 79), Юречка (Валлем, 80) — ван Бурен (Хитіл, 79).



Дніпро-1: Кінарейкін — Адамюк, Сваток (Є. Пасіч, 46), Сарапій, Кравець — Бабенко (Піхальонок, 60), Бланко — Гуцуляк, Рубчинський (Білл, 80), Третьяков (Лєднєв, 12) — Філіппов (Ківінда, 80).



Попередження: Масопуст — Сваток, Бабенко, Лєднєв, Рубчинський, Кравець



На 58-й хвилині був вилучений Ігох Огбу (Славія) (грубе порушення).