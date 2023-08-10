Ліга Європи

Тренер дніпрян — про невдалу гру команди.

Дніпро-1 в рамках першого матчу кваліфікації в Лізі Європи на виїзді грав проти представника Чехії — Славії з Праги — та поступився з розгромним рахунком 0:3.

Головний тренер дніпрян Олександр Кучер прокоментував поразку команди.

"Те, що ми планували зробити сьогодні, ми, звичайно, не виконали. Треба було розігрувати м’яч, входити в зони. Чомусь хлопці злякалися, почали просто бити вперед і дарувати м’яч супернику, а через це ми пропустили перший гол. Якась метушня була у перші хвилини і дуже багато помилок. Грати було важко сьогодні, адже хлопці усе ще не відновилися після наслідків отруєння. Також був великий дводенний переїзд, і було видно, що гравці не відновили сили. Дуже важко їм було.

Шанси пройти далі? Результат, звичайно не на нашу користь – дуже неприємний рахунок перед матчем-відповіддю. Зараз головне відновити хлопців у першу чергу психологічно і фізично, адже у нас за два дні вже гра чемпіонату, а вже після цього будемо думати про матч-відповідь. Треба встигнути відновитися. Знову зараз буде довгий переїзд, після чого одразу будемо грати.

Пошкодження Третьякова? Треба зробити медогляд. У нього пішло коліно, то може бути серйозне пошкодження, але потрібно зробити МРТ, щоб робити остаточні висновки.

Ми розуміли, що Славія дуже сильна у фізичному плані, нав’язує багато боротьби і в цьому аспекті ми, звичайно, сьогодні поступилися.

Кредит довіри від клуба? Думаю, що про це треба запитати у керівництва клубу", — наводить слова Кучера офіційний сайт дніпрян.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео найкращих моментів кваліфікації Ліги Європи за участю української команди.