Украина

В заключительный день первых сборов Колос одержал две победы.

Завершая первый зимний сбор в Турции, Колос провел два спарринга, в которых померился силами с бывшей командой Олега Блохина — австрийским Форвертсом и представителем второго дивизиона чемпионата Кореи Ансан Гринерс — сообщил официальный сайт коваливцев.

Тренер Колоса Руслан Костышин в двух матчах использовал практически два разных состава, однако в обоих украинская команда одержала уверенные победы.

В среду, 29 января, Колос вернулся в Украину, а в субботу, 1 февраля, отправится на второй сбор в Турцию.

Колос — Ансан Гринерс 4:2

Голы: Антюх, 18, 40, 59, Волков, 43 — ?, 40, ?, 45.

Колос: Волынец, Соловейчикс, Максименко, Парамонов, Емец, Задоя, игрок на просмотре, Сорокин, Морозко, Волков (Бондаренко), Антюх (Ориховский).

Колос — Форвертс 2:0

Голы: Ильин, 45, Антюх, 77.

Колос: Яшков, Зозуля, Гавриш, игрок на просмотре, Черноморец, Богданов (игрок на просмотре), Ориховский, Смирный, Ильин, Волков (Морозко), Бондаренко (Антюх).

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