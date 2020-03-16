Украина

Президент киевлян эмоционально отреагировал на качество работы судей в игре Кубка Украины.

Игорь Суркис остался недоволен работой бригады арбитров в кубковом поединке Динамо — Александрия (1:0) и пообещал, что не даст уничтожить команду, так как очень много вкладывает в нее.

"Что думаю, когда наша команда остается в меньшинстве? Всегда думаю, что выиграет, но не всегда так бывает. VAR? Если гол Русина отменили из-за пассивного положения "вне игры" Вербича, то такие мячи не отменяют. Если в положении "вне игры" был Русин, то надо чертить линию. В таком моменте судья мог бы проветриться и пробежать еще метров пять, чтобы посмотреть, было "вне игры" или нет. По трактовке он вроде бы не должен смотреть повтор с моментом.

В других моментах вопросов же нет. Например, фол Кадири. Судья игру не останавливает, атака продолжается. Когда идет вперед наша команда, он свистит и останавливает. Есть моменты, которые не видны невооруженным глазом для болельщиков, но те, кто в футболе, они все видят и чувствуют, что творят на сегодняшний день судьи.

Они думают, что им будет так легко уничтожить Динамо — легко не будет. Сегодня я молчу, а завтра буду об этом говорить громко, потому что так судить нельзя. Играют две команды, суди одинаково. Я же слова не говорю за красную Кадири. Не говорил, что неправильно в Днепре у нас удалили игрока и мы проиграли 1:3. Не говорил, что такие карточки, которые давала Монзуль во всех играх, вообще не дают в принципе в Европе.

Сегодня они там сверху сидят и диктуют правила. Хорошо, посмотрим, как будет продолжаться дальше, как будут развиваться события в судейском корпусе особенно. Еще раз говорю — я не буду молчать. Я трачу свои деньги, нервы и здоровье, но не позволю уничтожать команду. То, что было сегодня я могу назвать одним словом — беспредел", — сказал Игорь Суркис в программе Профутбол.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Динамо — Александрия.