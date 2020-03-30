Украина

Игрок Динамо поведал о своем времяпровождении во время паузы в чемпионате Украины.

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльнский рассказал, о том, как проводит время на карантине в связи с остановкой УПЛ и Кубка Украины. Несмотря на паузу в футболе, украинец продолжает поддерживать физическую форму.

"Провожу время с семьей, также с тренером работаю индивидуально. Рядом с домом есть небольшая площадка, там и занимаюсь – и так каждый день. Поддерживаю связь с ребятами по команде – постоянно списываемся, также общаюсь с докторами и персоналом клуба".

"Соблюдаю правила карантина: хожу в маске и перчатках, стараюсь как можно меньше контактировать с другими людьми. Пару раз выезжал на рыбалку, перед сном могу посмотреть фильм – словом, ничего экстраординарного", — приводит слова Буяльского официальный сайт Динамо.

Напомним, ранее о своем времяпровождении во время карантина рассказали Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Денис Попов и Георгий Цитаишвили.

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