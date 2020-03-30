Украина

Игрок киевлян поведал о том, чем занимается во время паузы в чемпионате Украины.

Полузащитник киевского Динамо Георгий Цитаишвили рассказал, о том, как проводит время на карантине в связи с остановкой УПЛ и Кубка Украины. Также украинец грузинского происхождения считает, что в нынешней ситуации было бы неправильно возобновлять футбольные соревнования.

"Карантин проходит нормально, тренируюсь по программе, которую нам дали. Соблюдаю все правила самоизоляции, из дому выхожу только на пробежку да изредка за продуктами. В свободное время смотрю фильмы, сериалы, играю в Counter-Strike на компьютере, как и другие ребята, читаю книгу по психологии "Ни сы", автор Джен Синсеро. Книга о том, что нужно верить в себя, в свои цели, идеи и в целом, о том, как чувствовать себя увереннее. В некоторые периоды жизни она очень помогает".

"Также провожу время с родителями, которые сейчас у меня гостят, а также вместе с девушкой гуляем с собакой – у меня бигль по кличке Бандит. Естественно, носим маски, регулярно моем руки с мылом и дезинфицируем. Хотя порой кажется, что у нас в городе не карантин, а просто обычные дни: на улицах много людей, а на дорогах – пробки. Маски было непросто найти, но девушка помогла, и мы обеспечили семью, а дезинфицирующее средство купил в супермаркете – забрал последнее, скупил все, что оставалось. Потом поделился с Колей Шапаренко и другими ребятами, которые просили и сами не могли найти в продаже".

"Из партнеров по команде почти каждый день общаюсь только с Денисом Поповым, реже – с ребятами из дубля, с которыми вместе играем в Counter-Strike. Естественно, обсуждаем то, что сейчас происходит у нас в стране и в мире, сошлись во мнении, что, хотя в Динамо карантин пока до 5-го апреля, скорее всего, до 24-го числа ничего не изменится, поскольку до этого времени объявлен карантин в стране".

"Неправильно возобновлять чемпионат, пока ситуация не стабилизировалась, ведь футбол – такой вид спорта, в котором задействовано очень много людей – больше, чем 20 или 30 человек, а это очень опасно. Лучше потерпеть и потом играть с болельщиками", — приводит слова Цитаишвили пресс-служба киевского Динамо.

Напомним, ранее о своем времяпровождении во время карантина рассказали Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Виталий Буяльский и Денис Попов.

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