Украина

Пока неизвестно, когда футбол вновь вернется в Украину.

Киевское Динамо на своем официальном сайте сообщило о том, что карантин среди футболистов продлится как минимум до пятого апреля.

Таким образом, игроки "бело-синих" продолжат поддерживать форму в домашних условиях вместо того, чтобы заниматься всей командой на тренировочной базе.

Стоит отметить, что подопечные Алексея Михайличенко должны были выйти из карантина 29 марта, но правительство Украины продлило чрезвычайную ситуацию из-за пандемии COVID-19 как минимум до 24 апреля.

Напомним, ранее киевское Динамо опубликовало видео, в котором показало, как игроки тренируются в домашних условиях.

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