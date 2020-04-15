Украина

Главный тренер Александрии заявил, что его команда готова к насыщенному графику.

Владимир Шаран выразил уверенность в том, что Александрия готова играть каждые три дня ввиду достаточного количества футболистов в обойме.

"Александрия готова выступать каждые три дня. Это нормальное явление для нашей команды, потому что футболистов достаточно. Главное, чтобы все были здоровы.

Считаю, что три недели достаточно для того, чтобы подвести команду, может, и не к оптимальным кондициям, но к таким, чтобы проводить хорошие поединки и играть только на победу", — сказал Владимир Шаран программе Футбол News.

Напомним, ранее тренер александрийцев сказал, что как бы игроки не тренировались индивидуально, после перерыва они будут не в форме.