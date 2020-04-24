Украина

Нападающий Десны рассказал о том, как проводит время на карантине.

Для Александра Филиппова вынужденный перерыв в сезоне стал возможностью полностью прочувствовать семейную домашнюю атмосферу.

"За последние полтора месяца я стал совершенно домашним, – цитирует нападающего Десны официальный сайт УПЛ. – Практически все свободное время посвящаю жене и ребенку. У нас дома места много, так что хватает пространства и для моих индивидуальных тренировок, и для игр. Из дома выходим редко, в магазин или на краткую прогулку. Обязательно в масках и перчатках".

"Свободного времени, как такового, практически нет, поскольку ребенку всего три года, и он постоянно требует внимания. Свободное время появляется разве что в обед, тогда можем посмотреть какой-то фильм. На книги, музыку, игры и какие-то учебные программы сил уже не хватает, потому что практически все занятия с ребенком — это подвижные игры, так что в 11 вечера уже ложимся спать".

"К сожалению, у нас нет ни дачи, ни загородного дома. Там карантин было бы проще пережить. Но иногда вывожу на выходных семью за город. Знаю несколько местечек, где можно спокойно побыть в одиночестве. И еще стараюсь поменьше смотреть новости, чтобы не отвлекаться на негатив".

Ранее в эксклюзивном интервью для Football.ua Александр Филиппов рассказал о своих планах и заветной мечте.

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