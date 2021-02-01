Украина

Украинский хавбек продолжит карьеру в Аталанте.

Центральный защитник Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал предстоящий трансфер Виктора Коваленко в Аталанту. Украинец сообщил, что его экс-одноклубник попрощался вчера с командой.

"Виктор вчера выступил перед командой и попрощался. Мы с ним отдельно обнялись и пожелали удачи. Будем за ним следить. Надеюсь, он также будет следить за Шахтером".

"Слез не было, но чувство двоякое. Грустно, что Витя уходит из команды. Ни один человек в Шахтере не мог сказать о нем плохого слова. Это хороший парень и настоящий профессионал".

"С другой стороны, мы рады за него – это топ-чемпионат. Желаем ему только удачи. На прощание сказал ему: "Покажи им", — заявил Кривцов в программе Футбол NEWS.

Отметим, что Коваленко должен завершить свой переход в Аталанту в самое ближайшее время. Он уже отправился в Италию. Ранее сообщалось, что украинского хавбека могут отправить в аренду в Дженоа после перехода в Аталанту.

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