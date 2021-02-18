Украина

Украинец поделился мыслями о предстоящей еврокубковой встрече.

Форвард Динамо Артем Беседин высказался предстоящем матче с Брюгге в 1/16 финала Лиги Европы.

"Разумеется, мы понимаем всю важность этого поединка. Все настраиваются, готовы выйти и отдать все силы на поле.

Самое важное — это победить и оставить свои ворота сухими, чтобы легче игралось на выезде. Думаю, все будет хорошо.

Не имеет значения, во сколько состоится матч — в 17:00 или в 20:00. Будет всего на несколько градусов теплее, поэтому в 17:00, так в 17:00", — приводит слова украинца Футбол NEWS.

Ранее сообщалось, что полузащитнику Динамо Тудору Белуцэ сегодня предстоит перенести операцию на ноге.

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