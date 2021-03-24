Украина

Украинец поделился мыслями о предыдущей встрече с французами.

Хавбек сборной Украины Александр Зубков высказался накануне встречи со сборной Франции в рамках квалификации на ЧМ-2022.

"Конечно, нужно забыть тот матч. Но все равно в голове немного держать эту мысль, что нужно отдать должок", – сказал Зубков для ютуб-канала УАФ.

Напомним, что данный матч состоится сегодня, 24-го марта, в Париже. Стартовый свисток — в 21:45 по киевскому времени.

Следить за событиями встречи вы сможете в нашей текстовой онлайн-трансляции.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.