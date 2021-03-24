ЧМ-2022. Отбор

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, анонсируют матч квалификации к ЧМ-2022 между сборными Франции и Украины.

В рамках первого поединка квалификации на чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре, сборная Украины на выезде сыграет против сборной Франции.

Франция — Украина

Среда, 24 марта, 21:45. Стад де Франс, Париж (Франция). Главный арбитр — Тобиас Штилер (Германия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

После жеребьевки отборочных матчей ЧМ-2022, которая свела Францию и Украину в одной группе, болельщики уже успели приписать подопечным Андрея Шевченко очередной тотальный провал, ссылаясь на недавнее разгромное поражение на Стад де Франс в товарищеской встрече со счетом 1:7. Конечно, команда Дидье Дешама снова выступит явным фаворитом, однако брать всерьез во внимание тот самый злополучный поединок отнюдь не стоит. Все-таки это был спарринг, да и тогдашнюю кадровую ситуацию в стане "желто-синих" смело можно назвать плачевной. Матч вообще был под угрозой срыва, но, как говорится, договор дороже денег, а сыграли так, как получилось...

Впрочем, оставить в прошлом кадровые проблемы тренерскому штабу Андрея Ярмоленко не удалось и в преддверии данного противостояния со сборной Франции в рамках отбора на ЧМ-2022. Тарас Степаненко и Виктор Цыганков — это главные потери, однако Украине также не смогут помочь два центральных форварда в лице Артема Беседина и Артема Довбика. Правый вингер Андрей Ярмоленко, не выступавший за Вест Хэм с начала февраля из-за травмы, на данный момент находится под вопросом.

А вот в стане действующего чемпиона мира кадровых проблем нет, хотя, стоит признать, у Дидье Дешама все-таки выбор высококлассных футболистов больше, чем у Андрея Шевченко, поэтому какие-то непредвиденные потери вряд ли бы стали для него серьезной проблемой. Что уж тут говорить, если тренерский штаб сборной Франции вполне может позволить себе годами не вызывать Карима Бензема не по футбольным причинам, хотя тот продолжает покорять рекорды результативности в мадридском Реале.

Что касается нынешней формы команд, оценивать пока данный аспект не имеет особого смысла из-за того, что последние матчи они провели еще в середине ноября прошлого года в рамках Лиги наций. Времени на спарринги у обеих национальных сборных также не было из-за разного рода соревнований на клубном уровне, поэтому подготовка получилась весьма скомканной.

Конечно, высокий уровень сборной Франции не является каким-то секретом. Подопечные Дидье Дешама из матча в матча привыкли идти по головам соперников, при этом умудряясь экономить физические кондиции (минимальные победы французов — не такая уж и редкость), однако и сборная Украины, справедливости ради, в матчах элитного дивизиона Лиги наций доказала, что способна конкурировать с топовыми оппонентами. Украинцы уверенно обыгрывали Швейцарию во Львове, с трудом одерживали в Киеве минимальную и сенсационную победу над Испанией, а также они уж точно не стали легкой прогулкой для Германии.

Правда, именно с гостевыми матчами у нашей сборной в 2020 году настолько не заладилось, что имело место быть даже нашумевшее технической поражение от Швейцарии в заключительном туре Лиги наций А из-за COVID-19, которое вернуло "желто-синих" в дивизион Б не по спортивному принципу. Теперь у сборной Украины есть возможность доказать степень ошибочности своего обидного вылета, хотя, конечно, сопоставить уровень французов и тех же швейцарцев можно с огромным трудом и большой натяжкой.

Положение в команд в рейтинге ФИФА

Франция: 2

Украина: 24

Интересные факты

- Франция не знает поражений 13 матчей подряд в официальных турнирах (11 побед, 2 ничьи);

- Франция лишь единожды не обыгрывала дома Украину в официальных турнирах — нулевая ничья в 1999 году в рамках отбора на Евро;

- В 2020 году сборной Франции дважды не удалось одержать победу дома в пяти проведенных матчах (0:2 в товарищеской встрече с Финляндией и нулевая ничья с Португалией в Лиге наций);

- Украина в гостях идет на серии без побед из пяти матчей во всех турнирах и спаррингах: 4 поражения и 1 ничья (без учета технического поражения от Швейцарии);

- В 2020 году сборная Украины одержала две победы в официальных турнирах и потерпела три поражения (без учета технического поражения от Швейцарии).

- Украина только один раз обыгрывала Францию в истории очных противостояний (2:0). Произошло это в первом финальном матче квалификации на ЧМ-2014 в ноябре 2013 года. В ответной встрече во Франции "желто-синие" потерпели поражение со счетом 0:3 и не пробились на турнир.

Ориентировочные составы

Комментарии тренеров и игроков перед матчем

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции

"К матчу против Украины готовы все 26 футболистов. Я буду выбирать. Широкий выбор — хорошая новость. Кто сыграет завтра, кто-то — в воскресенье в Казахстане, а кто-то — в следующую среду с Боснией и Герцеговиной. Впрочем, я еще не решил. Мы думаем только об Украине.

Это будет не тот соперник, которого мы обыграли в товарищеском матче — 7:1. Тогда у Андрея Шевченко было очень много больных коронавирусом. Сборная Украины любит владеть мячом. Ей нравится играть в комбинационный футбол с подключением к атаке крайних защитников. "Сине-желтые" победили Испанию и доказали, что способны демонстрировать качественную игру".

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины

"Однозначно, выводы были сделаны. Мы будем играть официальный матч, это совершенно другой уровень концентрации. Мы знаем силу французской сборной. Я уважаю эту команду, это — действующий чемпион мира, у них хороший состав и отличная команда. Мы серьезно готовимся к игре, и у нас есть план на игру. Что касается состава: да, у нас ест потери. Тарас Степаненко, Цыганков, Беседин — игроки, на которых мы рассчитывали. Ярмоленко — под вопросом. Несмотря на это, команда готовится. У нас есть определенные задумки на эту игру. К сожалению, очень мало времени. Мы впервые будем играть сразу три официальные игры — это будет влиять на ситуацию. Несмотря на это, мы вылетаем сегодня вечером на игру в хорошем настроении".

Уго Льорис, голкипер сборной Франции

"Мы анализировали действия украинской сборной, просматривая ее матчи в Лиге наций против Германии и Испании. Украинцы показали качественный футбол. Думаю, что победа над Украиной со счетом 7:1 не отображает настоящего уровня нашего соперника. Тогда множество игроков заразилось COVID-19. Впрочем, несмотря ни на что, нам важно хорошо стартовать в отборе. Поэтому постараемся только победить".

Александр Зинченко, полузащитник сборной Украины

"Никакого мандража, на фоне 1:7 в товарищеском поединке прошлой осенью, нет, — сходу заверил Зинченко, — Все мы понимаем, что перед нами — чемпионы мира. Никакой дополнительной мотивации в таких условиях не нужно. Счет прошлой игры не отражал происходящего на поле. В первые 15-20 минут второго тайма наша сборная была даже лучше, чем соперники. Счет? Хорошо, что это был товарищеский матч. Сейчас будет официальная игра, и совсем другая атмосфера". прогноз 2:0

Никита Евтушенко, Football.ua