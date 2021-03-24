ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию трансляцию первого матча команды Андрея Шевченко в рамках квалификации на чемпионат мира.

Сборная Украины отправится в гости к Франции, где проведет своей первый поединок в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Данное противостояние состоится сегодня, 24-го марта, в 21:45 по киевскому времени, а местом проведения станет парижский стадион Стад де Франс.

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Прошлая встреча Украины и Франции, которая носила товарищеский характер, завершилась для подопечных Андрея Шевченко сокрушительным поражением в гостях со счетом 1:7, на что, справедливости ради, непосредственное влияние оказало отсутствие целого ряда футболистов из-за COVID-19.

Удастся ли "желто-синим" в этот раз стать серьезными соперниками для действующего чемпиона мира? Об этом станет известно по итогам самого матча, следить за событиями которого вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua, которая будет доступна в этой новости ближе к самому матчу.

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