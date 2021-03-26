Украина

Украинский опорник продолжает восстанавливаться после недавнего повреждения.

Ключевой опорный полузащитник Шахтера Тарас Степаненко оказался вне списка вызванных футболистов сборной Украины на поединки в рамках отбора на чемпионат мира, который состоится в 2022 году в Катаре.

Причиной отсутствия 31-летнего украинца стал дискомфорт в колене, из-за которого футболист не появлялся на поле последний месяц и, помимо поединков за "желто-синих" на международном уровне, пропустил восемь матчей за "горняков" во всех турнирах.

Появлялись слухи, что Степаненко рискует пропустить из-за травмы даже летний чемпионат Европы, хотя сам футболист заявляет, что в ближайшие несколько дней он планирует вернуться к полноценным нагрузкам во время тренировок.

"После матча с Колосом при тяжелых погодных условиях и местами твердом поле колено среагировало. Плюс была хорошая нагрузка после сборов, холодно. Не было времени отдыхать, был матч Лиги Европы, в котором я принял участие. После этого начал чувствовать дискомфорт. Еще вышел на матч с Рухом, но понял, что не могу играть в полную силу, и попросил замену".

"Как раньше, уже не будет, потому что была операция. Но сейчас колено позволяет мне делать все, я не чувствую дискомфорта. Делаю тренировки, которые провоцируют нагрузку, чтобы посмотреть, как колено будет себя вести. Я уже начал в общей группе тренироваться, но это были не интенсивные занятия, потому что у ребят матчи".

"Так как я себя сейчас чувствую, то надеюсь, что с 29 марта смогу работать в полную силу и готовиться к ближайшим матчам. Но с полной уверенностью сказать не могу, потому что никто не знает, как будет вести себя колено в период нагрузок уже именно футбольных", – сказал Степаненко в эфире Shakhtar News.

В текущем сезоне Тарас Степаненко провел во всех турнирах 18 поединков, в которых ему удалось отметиться одной результативной передачей.

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