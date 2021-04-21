Мужчина скончался после получения тяжелых травм и госпитализации.
Александр Поворознюк, ФК Ингулец
21 апреля 2021, 12:24
Стали известны подробности происшествия со взрывом гранаты в кабинете президента Ингульца Александра Поворознюка.
По информации на сайте полиции Кировоградской области, 58-летний пострадавший, находившийся в момент взрыва в помещении, получил тяжелые травмы, после чего был госпитализирован.
Сообщается, что он умер сегодня, 21 апреля. Второй человек находится в больнице, у него осколочные ранения.
Происшествие случилось в Петрово, в помещении офиса, принадлежащего двум сельхозпредпринимателям.
Открыто уголовное производство по статьям покушения на убийство и незаконного обращения с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Проводится досудебное следствие.
Ранее сам Александр Поворознюк прокомментировал случившееся.