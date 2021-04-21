Украина

Мужчина скончался после получения тяжелых травм и госпитализации.

Стали известны подробности происшествия со взрывом гранаты в кабинете президента Ингульца Александра Поворознюка.

По информации на сайте полиции Кировоградской области, 58-летний пострадавший, находившийся в момент взрыва в помещении, получил тяжелые травмы, после чего был госпитализирован.

Сообщается, что он умер сегодня, 21 апреля. Второй человек находится в больнице, у него осколочные ранения.

Происшествие случилось в Петрово, в помещении офиса, принадлежащего двум сельхозпредпринимателям.

Открыто уголовное производство по статьям покушения на убийство и незаконного обращения с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Проводится досудебное следствие.

Ранее сам Александр Поворознюк прокомментировал случившееся.