Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.

Сегодня, 22 мая, пройдет поединок 23-го тура Второй лиги в группе А, в котором вышгородский Диназ на своем поле примет львовские Карпаты.

После 20 игр Диназ набрал 39 очков и находится на пятом месте в турнирной таблице, а у львовян 13 баллов и предпоследняя строчка. В матче первого круга была зафиксирована победа Диназа со счетом 3:0.

Следить за событиями поединка Диназ — Карпаты Львов вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 22 мая, в 16:00 по киевскому времени:

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