Украина

Хавбек "бело-синих" поделился своими мыслями после дебюта за киевлян.

Полузащитник киевского Динамо Денис Антюх прокомментировал свой дебют за "бело-синих" в минувшем матче пятого тура УПЛ против черниговской Десны, а также рассказал о подготовке команды к предстоящему поединку с Колосом.

"После матча с Десной нам дали один выходной день, я провел его дома с семьей, отдохнул, перезагрузился, и теперь с новыми силами готовимся к матчу с Колосом. В целом, подготовка проходит в обычном режиме, разобрали игру с Десной и провели работу над ошибками.

В матче с Десной были погрешности тактического характера, в обороне, а также можно улучшить игру в атаке. Словом, ошибки есть всегда, как и всегда есть, над чем работать.

Предстоящая игра с Колосом? Конечно, мне бы очень хотелось выйти на поле. Но кому играть — решать тренеру. Естественно эта игра будет особенной, потому что мне хочется сыграть против своей бывшей команды, а в остальном это обычная игра чемпионата, которую нам необходимо выигрывать.

Какую тактику на игру выбрать, нам скажет тренер. Как он скажет, так мы и будем действовать. Радует, что Мирче Луческу уже лучше, в прошлом матче он вернулся на тренерский мостик. Когда он с нами, это больше мотивирует, он нам много подсказывает, проводит теоретические занятия и тренировки. Когда он рядом, мне кажется, команда играет лучше.

Конечно, в Колосе у меня осталось много товарищей и знакомых ребят, но еще ни с кем из них не общался. Думаю, мы поговорим уже после игры", — приводит слова Антюха официальный сайт Динамо.

Напомним, матч Динамо — Колос состоится в субботу, 28 августа, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.