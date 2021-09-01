Украина

Идеальное начало сборной Украины под руководством нового тренерского штаба.

Сборная Украины удачно начала матч четвертого тура отборочного цикла ЧМ-2022 против национальной команды Казахстана в Нур-Султане.

Уже на 92-й секунде команда Александра Петракова вышла вперед. Роман Яремчук принял передачу от Александра Караваева на грудь, после чего классно пробил издали в дальний угол.

Гол Яремчука:

Для украинского форварда этот гол стал 11-м в составе национальной команды. По этому показателю он сравнялся с Евгением Селезневым. Рекорд по количеству голов в сборной Украины принадлежит Андрею Шевченко, на счету которого 48 мячей.

Напомним, на Football.ua доступна текстовая онлайн трансляция матча Казахстан — Украина.