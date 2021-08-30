ЧМ-2022. Отбор

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Сыграв первые три матча отборочного турнира вничью, сборная Украины поставила себя в непростое положение, и теперь, чтобы гарантировать себе путевку в Катар, больше очки желательно не терять.

Решающие матчи для украинской национальной команды под руководством Александра Петракова начнутся поединком на выезде против сборной Казахстана.

Следить за событиями поединка в Нур-Султане на Астана-Арене вы сможете по текстовой онлайн-трансляции, которая начнется 1 сентября в 17:00 по киевскому времени.

Казахстан — Украина: онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022

В третьем туре отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Украины принимала Казахстан в Киеве. Поединок завершился вничью 1:1.