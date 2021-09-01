ЧМ-2022. Отбор

У полузащитника Нголо Канте проблемы со здоровьем.

Полузащитник сборной Франции Нголо Канте может пропустить поединок пятого тура отборочного цикла ЧМ-2022 против национальной команды Украины. Об этом сообщает ТК Футбол 1/2/3.

По информации источника, 30-летний француз из лондонского Челси повторно травмировал лодыжку в минувшем матче третьего тура АПЛ против Ливерпуля (1:1).

Таким образом, его участие в ближайших матчах сборной Франции под серьезным вопросом.

Помимо Канте в лазарете французов находятся Дайот Упамекано, Усман Дембеле, Бенжамен Павар, Адриен Рабио и Лукас Эрнандес.

Напомним, матч Украина — Франция состоится 4 сентября в Киеве, в 21:45 по киевскому времени.

Также отметим, что сегодня сборная Франции сыграет с Боснией и Герцоговиной. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн трансляция матча.