Украина

Ивайло Петев лестно отозвался об Украине накануне матчей в отборе ЧМ-2022.

Главный тренер сборной Боснии и Герцоговины Ивайло Петев прокомментировал предстоящие поединки против национальных команд Украины и Казахстана в отборе ЧМ-2022.

"Нам нужно будет обратить внимание на угловые, и мы будем работать над исправлением ситуации и ошибок, которые мы допустили в прошлых матчах. Придется постараться улучшиться и максимально сконцентрироваться на матчах с Казахстаном и Украиной.

Искусственное поле в матче с Казахстаном? В некотором смысле это их преимущество, потому что их игроки в основном играют на искусственном покрытии. Мы должны подготовиться к этому, и у нас будет два тренировочных дня в Казахстане. Несмотря ни на что, у нас есть цель, к которой мы стремимся, и я надеюсь, что мы ее реализуем.

Конечно, шесть очков для нас было бы здорово, но сейчас мы думаем только о первом матче, а потом будем думать об Украине. Это команда, которая добилась большого прогресса за последние годы, их команда U-20 стала чемпионами мира, и это серьезная команда. Однако сейчас мы не думаем о них так много, как о Казахстане", — приводит слова Петева пресс-служба футбольного союза Боснии и Герцеговины.

Напомним, матч Украина – Босния и Герцеговина состоится 12 октября.