ЧМ-2022. Отбор

Украинские любители футбола смогут поддержать национальную команду в Финляндии.

Болельщики из Украины смогут посетить отборочный матч чемпионата мира 2022 года Финляндия — Украина, который состоится 9 октября на стадионе Олимпийский в Хельсинки.

Приобрести билет можно только онлайн на сайте билетного партнера Футбольной ассоциации Финляндии по ссылке.

Стоимость билета — 39,50 евро. Ссылка будет активна до 30 сентября включительно.

Для входа на стадион необходимо иметь при себе удостоверение личности. Зрители без масок на стадион допущены не будут.