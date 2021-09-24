ЧМ-2022. Отбор
Украинские любители футбола смогут поддержать национальную команду в Финляндии.
Болельщики из Украины смогут посетить отборочный матч чемпионата мира 2022 года Финляндия — Украина, который состоится 9 октября на стадионе Олимпийский в Хельсинки.
Приобрести билет можно только онлайн на сайте билетного партнера Футбольной ассоциации Финляндии по ссылке.
Стоимость билета — 39,50 евро. Ссылка будет активна до 30 сентября включительно.
Для входа на стадион необходимо иметь при себе удостоверение личности. Зрители без масок на стадион допущены не будут.