ЧМ-2022. Отбор

В Украине ввели "желтую" зону карантина с 23 сентября.

Украина с 23 сентября перешла в "желтую" карантинную зону. Соответствующее решение приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, что затронуло и мира футбола.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, продажа билетов на поединок Украина — Босния и Герцеговины, который пройдет в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, временно приостановлена.

"Информируем, что в связи с изменением эпидемиологической ситуации в стране, связанной с ростом показателей заболеваемости COVID-19, продажа билетов на матч национальных сборных Украины и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов, Арена Львов, 21:45) временно приостановлена.

Сейчас мы внимательно следим за ситуацией в стране, изучаем динамику заболеваемости и в ближайшее время сможем восстановить продажу билетов.

Все билеты, приобретенные ранее, действительны. О возобновлении продажи билетов будет сообщено дополнительно", — сказано в заявлении УАФ.

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