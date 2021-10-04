Украина

Защитник "бело-синих" поделился своими мыслями после игры с Шахтером.

Защитник киевского Динамо Александр Караваев прокомментировал ничейный результат в поединке десятого тура УПЛ против донецкого Шахтера (0:0).

"Не сказал бы, что для меня лично матчи с Шахтером принципиальные. В первой команде "горняков" я был лишь однажды на сборах при Мистере, это было очень давно. Ни одного официального матча за Шахтер я не провел. Но это команда, в которой я провел все годы обучения в академии, впоследствии выступал за Шахтер-3, дублирующий состав. Затем уже на профессиональном уровне я пошел своей тропинкой, по арендам, и наконец оказался на полноценном контракте в Динамо. Как оказалось, все было не зря, ведь те цели и желания, которые я ставил перед собой, удалось выполнить именно с киевлянами. Все трофеи, которые можно было выиграть в Украине, я завоевал именно с Динамо.

Если считать по достижениям, то Динамо мой главный клуб в карьере. Но я не могу не сказать о тех клубах, в которых играл до переезда в Киев. В Севастополе я делал первые шаги в большом футболе, из Зари попал в сборную, играл с луганчанами в еврокубках, стал лидером команды. Да, это ступеньки, но они и созданы для того, чтобы карабкаться по ним к вершине. Я никогда не останавливался — и оказался здесь.

Принципиальная игра чемпионата или реванш за Суперкубок? Выходили как на обычный матч чемпионата страны. Борьба в первенстве страны продлится до мая месяца, и сегодня была одна из многих игр. Да, это принципиальный соперник, и после двух болезненных поражений мы не могли сегодня проиграть. Играли только на победу, не все удавалось, но выполняли установку тренера и чувствуем, что можем лучше. Нужно только больше уверенности. Если в прошлом году мы хотели достичь своей цели, то сейчас нужно эти цели удержать. А это труднее.

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Результат? У нас осталось преимущество в три очка в чемпионате, но и большая интрига остается. Если бы мы выиграли, то была бы разница в шесть очков, и многие говорили бы, что чемпионат можно завершать. Впереди у нас много матчей, и на каждый мы выходим с целью победить. Сейчас пауза на матчи сборных, поэтому все мысли о предстоящих матчах отбора на ЧМ-2022.

Слова Мистера в раздевалке? Он говорил, что нужно сыграть правильно, и чтобы наши мысли были только о том, чтобы действовать так, как он нам говорит. Я неоднократно уже говорил, что если мы выполняем установки, то нам все удается и мы точно не проиграем. Такой опыт, который имеет Мистер, а это 50 лет в футболе, позволяет ему почти не ошибаться в своих ожиданиях и прогнозах.

Изменения в игре Динамо после матча за Суперкубок? Только то, что мы разобрали ошибки, допущенные в предыдущем матче. Были ошибки и сегодня, которые мы также обязательно разберем. Если мы будем делать хотя бы на 50 процентов меньше ошибок, то у нас изменится игра еще в лучшую сторону. Поэтому мы разобрали свои ошибки и играли надежнее, чем в прошлый раз.

Ожидания перед матчами сборной Украины? Надеюсь, нам удастся прервать серию ничьих, поскольку это не может продолжаться вечно. Тот дух, который царит в коллективе в национальной команде, позволяет нам настраиваться на победу в каждом матче. Знаю, что все ребята переживают из-за последних результатов, но в предстоящих поединках будем стремиться только к максимальному результату", — приводит слова Караваева пресс-служба "бело-синих".

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