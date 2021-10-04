Украина

Защитник "бело-синих" поделился своими эмоциями после игры с Шахтером.

Защитник киевского Динамо Илья Забарный прокомментировал ничейный результат в поединке десятого тура УПЛ против донецкого Шахтера (0:0).

"В принципе, ничья устраивает нас. Тем не менее, конечно, хотелось взять реванш. Хотели выиграть, играли на победу, все ребята старались. У нас были хорошие моменты, неплохо выбегали в контратаки – оставалось только забить.

Суперкубок в любом случае важен, потому что это трофей. У нас нет проходных матчей – все игры важны, тем более с Шахтером, с которым у нас принципиальное противостояние. В матче за Суперкубок мы сыграли неудачно, не удалось выполнить план на игру, поэтому получился такой результат. В чемпионате важно было не проиграть, но при этом хотелось и выиграть.

Отличия от матча за Суперкубок? Наверное сегодня мы играли более агрессивно, не проигрывали борьбу, как было в Суперкубке.

Смотрите также: Динамо Киев — Шахтер 0:0 Обзор матча

Слова Луческу в раздевалке? Мистер отметил, что мы провели неплохую игру. В принципе, он доволен, но не всеми моментами – в частности, отметил, что если бы мы выходили из обороны через пас, то играли бы лучше. В целом же отметил, что мы неплохо смотрелись на фоне Шахтера. То, о чем договаривались перед матчем, нам удалось выполнить на поле.

Ничья — закономерный результат? Это футбол. В нем всегда присутствуют моменты, и тот, кто ими успешнее распоряжается, тот и побеждает.

Ожидания от поездки в сборную? Честно говоря, хотелось бы завершить наконец серию ничьих, которая преследует нас в нынешнем отборочном цикле, и побеждать. Впереди очень важный отрезок, важные игры, и будем выходить только с целью победить. Я готовлюсь от матча к матчу, и соперников изучаю, как говорится, по мере их поступления", — приводит слова Забарного пресс-служба "бело-синих".

Ранее Football.ua оценил действия футболистов киевского Динамо в поединке десятого тура УПЛ.