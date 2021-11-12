Украина

Борислав Михайлов поделился своими эмоциями после игры с Украиной.

Президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов прокомментировал ничейный результат в товарищеском поединке против Украины (1:1).

"В таких матчах команда закаляется. 1:1 с четвертьфиналистом чемпионата Европы – достойный результат. Матч был сложный, но я увидел мужскую игру в исполнении всех футболистов. Отлично сыграли и вратари.

Ничья с Украиной – хороший результат, но Ясену Петрову и его команде предстоит еще много работы. Мы на правильном пути, но это требует времени и тяжелой работы. Я сказал Ясену, что совместными усилиями и настойчивостью мы вместе продвинемся вперед", — написал Михайлов на своей странице в Facebook.

Ранее Football.ua оценил действия футболистов сборной Украины в домашнем контрольном матче против Болгарии.