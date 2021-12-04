Украина

Полузащитник харьковчан рассказал по подготовке команды к игре против Колоса.

В рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги харьковский Металлист 1925 проведет домашний поединок против ковалевского Колоса, благодаря возможной победе в котором может улучшить свои позиции в турнирной таблице перед уходом на зимнюю паузу.

Накануне противостояния полузащитник команды Валерия Кривенцова Дмитрий Кравченко оставил свой комментарий относительно состояния его коллектива перед предстоящей игрой.

"К сожалению, в данный момент мы попали в полосу неудач. Думаю, что нам остается только тренироваться, после чего выходить на поле и побеждать. Только так можно изменить сложившуюся ситуацию.

Подготовка к игре против Колоса ничем конкретным не отличается от любой другой игры. Обычный тренировочный процесс — никто не нагнетает ситуацию, а, наоборот, нас пытаются настроить на положительный результат.

Не знаю, можно ли это назвать злостью, но хочется как можно скорее победить. Тем более, что это будет наша последняя игра в Харькове в уходящем году, а перед родными болельщиками нужно только побеждать.

Соперники в УПЛ не бывают несерьезными, Колос — так уж точно. Хорошая боевая команда, у которой сменился главный тренер. Они побеждали в поединках до этого, поэтому ситуация с их стороны выглядит более-менее нормально. Мы настраиваемся основательно, потому что нуждаемся исключительно в победе.

После двух перенесенных травм чувствую себя нормально, поэтому нужно постепенно о них забывать", — подытожил футболист.

Напомним, что матч Металлист 1925 — Колос состоится 4 декабря, начало в 19:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.