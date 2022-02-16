В среду, 16 февраля, на сборах в Турции встретятся Ингулец и Кривбасс.

Матч запланирован на16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая трансляция поединка.

 

Ранее Ингулец уступил Динамо из Батуми, но обыграл другого представителя Грузии — Дилу.