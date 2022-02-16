Украина 16 февраля 2022, 14:01 Кривбасс — Ингулец: онлайн видеотрансляция спарринга Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского матча представителей УПЛ и Первой лиги. Фото ФК Кривбасс 16 февраля 2022, 14:01 В среду, 16 февраля, на сборах в Турции встретятся Ингулец и Кривбасс. Матч запланирован на16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая трансляция поединка. Ранее Ингулец уступил Динамо из Батуми, но обыграл другого представителя Грузии — Дилу. Команды Ингулец Кривбасс Источники ФК Кривбасс Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте