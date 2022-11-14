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Український футболіст дав інтерв'ю, в якому обговорив декілька тем.

Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик поспілкувався із журналістом Романом Бебехом у рамках Youtube-каналу "Бомбардир".

21-річний футболіст розповів про свої цілі, мрії, а також про важливість Роберто Де Дзербі та про конфлікт із Пауло Фонсекою.

Михайло Мудрик індивідуально займається з тренером, щоб тримати себе в тонусі та підвищувати свій рівень.

"Під великі завдання тренер має бути. Якщо немає великих цілей, то і без тренера нормально. Якщо ми говоримо про великі завдання, то це не тільки робота з м'ячем. Потрібно розвивати атлетичні дані".

"Розігнатися до 40-45 км/год? Є мета, швидкість 40 км/год", — сказав індивідуальний тренер Михайла Мудрика.

Нагадаємо, що в матчі Ліги чемпіонів проти Селтіка Мудрик розігнався до 36,6 км/год.

Мудрик розповів, чи стомлюється він від таких інтенсивних навантажень.

"Втомлююся. Ця втома вже в ДНК. Я завжди працював над собою з десяти років. Це частина вже мого життя. Якби я ніколи так не працював, то було б важко зараз. Коли немає додаткових тренувань, я втрачаю впевненість. Якщо я перестану працювати над собою, мені здається, і результат впаде”.

"Крім мотивації є ще й дисципліна. Мотивація може зникнути завтра, а дисципліна має бути. 5% або менше людей, які мають дисципліну, навіть якщо щось болить чи втомилися, не виспалися, все одно йдуть у зал і займаються".

Мудрик прокоментував епізод, коли у матчі Ліги чемпіонів обійшов правого захисника Реала Дані Карвахаля "як стоячого".

"Від цього велике задоволення, коли ти в Лізі чемпіонів проти найкращих гравців світу, можеш зробити таку дію, яка викличе емоцію "вау". Це є результат, але я незадоволений своїми двома іграми проти Реала".

Про ключовий момент у дорослому футболі:

"Матч проти Монако. Я так вважаю. Мені вселив це в голові Де Дзербі. Тренер повірив. Ми боремося за вихід до Ліги чемпіонів. У нього велика лава запасних. Потрібно забивати. Він випускає мене. Це говорить про те, що тренер довіряє. Це дуже сильний тренер, знає коли пряник, знає, коли батіг".

Нагадаємо, що Шахтар пройшов Монако, а Мудрик вийшов на заміну та завдяки його зусиллям Рубен Агілар зрізав м'яч у свої ворота.

"Ми з Де Дзербі багато розмовляли. Я його відчував. Він як батько футбольний. Були футбольні моменти, коли він міг мене знищити на тренуванні. Я взагалі у футбол не хотів грати. А якщо брати картину загалом, можна сказати сміливо — футбольний батько. Він вважав, що зараз знищити мене на тренуванні – те, що потрібно. За що? Нізащо. Віддав неточну передачу – все”.

Про мрію виграти Золотий м'яч:

"Де Дзербі говорив, що я можу виграти Золотий м'яч. Він запитує: "Яка твоя мрія?" Я кажу: "Виграти Золотий м'яч". Він запитує — а я сам у це вірю? Кажу, що так. Він дуже серйозно сприйняв ці слова, що я можу виграти".

Про Паулу Фонсеку:

"Відносини з Фонсекою? Є якісь моменти, які відрізняються. А ви вірите, що можна вигнати з команди футболіста, якщо він не віддав пас комусь? Або що забув паспорт у літаку? Одягнув не ті речі?".

Про іноземні мови:

"Англійська мова? Важливий аспект, треба розуміти один одного. Займаюся англійською і сам, і з репетиторами", — сказав Михайло Мудрик.