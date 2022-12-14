При цьому генеральний директор Шахтаря не впевнений, що український вінгер змінить клуб цієї зими.
Михайло Мудрик, getty images
14 грудня 2022, 18:26
Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін висловився про майбутнє талановитого вінгера "гірників" Михайла Мудрика, якого пов'язують із переходом до одного з клубів топового європейського чемпіонату цієї зими.
"Чи продасть Шахтар Мудрика взимку? Чесно кажучи, я не знаю. На даний момент ми досить далекі від того, чого хочемо і що пропонують клуби. Це не так далеко, але це не те, що нам потрібно. У нас є дискусії. Один клуб, інший клуб, ведуться переговори. Ми в процесі".
"Чи закриємо ми угоду цього місяця? Не знаю. Можливо, 50 на 50 щодо зимового трансферного вікна. Я не хочу зараз говорити про цифри. Ми перебуваємо в дискусіях. У нас є інтерес з боку деяких англійських клубів, і ми в цьому процесі".
"Чи перебувають Арсенал, Манчестер Сіті та Ньюкасл в перегонах за Мудриком? Кожного дня я читаю про новий англійський клуб. Якщо вірити газетам, то це все англійські клуби. Але, чесно кажучи, це правда, оскільки я мав контакти з багатьма клубами. Багато з них задіяні в цьому процесі", — цитує слова Палкіна The Athletic.
Раніше повідомлялося, що лондонський Арсенал визначив Михайла Мудрика як свою головну мету на зимове трансферне вікно.
Також з'являлася інформація, що Шахтар оцінює 21-річного українця у 100 мільйонів євро.