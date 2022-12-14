Україна

При цьому генеральний директор Шахтаря не впевнений, що український вінгер змінить клуб цієї зими.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін висловився про майбутнє талановитого вінгера "гірників" Михайла Мудрика, якого пов'язують із переходом до одного з клубів топового європейського чемпіонату цієї зими.

"Чи продасть Шахтар Мудрика взимку? Чесно кажучи, я не знаю. На даний момент ми досить далекі від того, чого хочемо і що пропонують клуби. Це не так далеко, але це не те, що нам потрібно. У нас є дискусії. Один клуб, інший клуб, ведуться переговори. Ми в процесі".

"Чи закриємо ми угоду цього місяця? Не знаю. Можливо, 50 на 50 щодо зимового трансферного вікна. Я не хочу зараз говорити про цифри. Ми перебуваємо в дискусіях. У нас є інтерес з боку деяких англійських клубів, і ми в цьому процесі".

"Чи перебувають Арсенал, Манчестер Сіті та Ньюкасл в перегонах за Мудриком? Кожного дня я читаю про новий англійський клуб. Якщо вірити газетам, то це все англійські клуби. Але, чесно кажучи, це правда, оскільки я мав контакти з багатьма клубами. Багато з них задіяні в цьому процесі", — цитує слова Палкіна The Athletic.

Раніше повідомлялося, що лондонський Арсенал визначив Михайла Мудрика як свою головну мету на зимове трансферне вікно.

Також з'являлася інформація, що Шахтар оцінює 21-річного українця у 100 мільйонів євро.