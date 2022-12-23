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Гру вінгера талановитого футболіста національної збірної України та донецького Шахтаря розбирають відомі закордонні експерти.

Михайло Мудрик, мабуть, – найталановитіший український футболіст сучасності. Після відходу бразильців з Шахтаря Михайло отримав шанс проявити себе у якості ключового гравця і сповна ним скористався. Як саме? Так, що за ним вишиковуються топ-клуби і намагаються переконати "гірників" продати його вже взимку.

Як ми знаємо, переконати Шахтар — це завдання не з легких. Через війну український клуб втратив свої головні активи у вигляді перспективних бразильців, тож робити знижку на Мудрика ніхто не збирається. Це очевидно.

Більше того, клуб зараз веде особливу гру навколо цього переходу, сподіваючись підвищити ціну на гравця і продати його як мінімум за 60-70 мільйонів. Іншими словами заяви типу "Мудрик може коштувати близько 100 мільйонів євро" та "Рівень Мудрика не нижчий за Гриліша" назвати складно. І це також можна зрозуміти.

Але ми відволіклися! Мудрик — безумовний талант і заслуговує грати в топ-клубі вже зараз. Його гра не оминає авторитетні закордонні ЗМІ, а його гру розбирають до крупинок відомі аналітичні портали. Черговий – The Coaches Voice. Пропонуємо до вашої уваги матеріал цього ресурсу.

Повідомляється, що Михайло Мудрик зацікавив Арсенал, оскільки Мікель Артета хоче посилити свою команду в атаці. Український гравець привернув увагу серією захоплюючих виступів у Лізі чемпіонів за донецький Шахтар, відзначившись трьома голами та віддавши дві результативні передачі в шести матчах групового етапу сезону-2022/23.

Здається, Мудрику судилося грати в одній з найбільших ліг Європи і, цілком можливо, в одному з найбільших клубів світу. Однак він залишається величезною цінністю для Шахтаря, і вони не будуть зацікавлені продавати його, навіть якщо зможуть отримати величезну винагороду за гравця, якому лише в січні 2023 року виповниться 22 роки.

Можливо, взимку він кудись і перейде, але головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч дуже хоче, щоб Мудрик продовжив свій розвиток у клубі.

"Це керівництво клубу вирішить, що робити, коли є можливість продати гравця, особливо головну зірку команди", — сказав Йовічевіч. "Мені як тренеру, звичайно, хотілося б, щоб такий гравець якомога довше грав у команді, щоб навколо нього вибудовувався якісний Шахтар, щоб усі набирали обертів, набиралися досвіду і далеко пройшли в Лізі чемпіонів".

Технічний аналіз

Мудрик – правоногий вінгер, якому найзручніше перебудуватися з лівої на сильнішу ногу. Його прискорення є особливою перевагою, оскільки він здатний досягти максимальної стартової швидкості. Це дозволяє йому підвести свого суперника, перш ніж вибити м’яч у будь-який бік і кинутися від нього. Він часто робить це біля бокової лінії та на свою слабшу ногу – у напрямку, куди суперник не чекає, що він побіжить — перед тим, як зробити навіс у штрафний майданчик. Хоча це передбачає використання його слабшої ноги, він має здатність подавати хороші м’ячі в небезпечні зони і лівою ногою.

Якщо у нього є простір для цього – що зазвичай означає, що він знаходиться в глибшій позиції – Мудрик спробує провести дотик поперек шляху суперника, щоб потрапити своїм тілом між ним і м’ячем. Знову ж таки, його прискорення є великою перевагою в таких ситуаціях, оскільки він збирає фоли від суперників, які не можуть "зловити його" або втікає від них у простір. Ця тактика допомагає Мудрику рухатися всередину зліва, перш ніж зустрітися з партнерами по команді в центрі поля або створити можливість для удару.

Він використовує тонкі фінти тіла, щоб маніпулювати своїм суперником і перемістити вагу в одну сторону – зазвичай назовні, від воріт – перш ніж штовхнути м’яч в ​​інший бік і вирватись вперед. Створивши ярд простору всередині, Мудрик потужно йде вперед, щоб атакувати з кута до воріт і максимально використати невелику перевагу, яку він отримав над захисником. Він блискуче маніпулює м’ячем, змінюючи свої дотики, щоб рухати суперника з боку в бік і переносити його вагу, втягуючи його в цю гру, перш ніж вибухнути вирішальним рухом.

Мудрик також може замаскувати свої завершальні удари, використовуючи невеликі дотики, щоб створити потрібну йому можливість для удару. Оскільки він часто притягує гравців до м’яча, коли несе його вперед, його здатність бити дуже специфічним способом – наприклад, крізь ноги суперника – означає, що він може виконати удар у місцях скупчення людей, коли інші не можуть. Але він не настільки ефективний, коли "стріляє" з великих відстаней і намагається вкладати більше сили.

Мудрик зазвичай втримує м'яч цікавим способом: він робить перший дотик однією ногою, а потім штовхає м'яч вперед другою. Це має перевагу в тому, що він може швидко відводити м’яч від суперника, який підійшов йому назустріч, тоді як два дотики однією ногою займуть у нього більше часу. Потім він піднімає голову і намагається нагородити товариша по команді, який робить забігання. У цих ситуаціях Мудрик є фантастичною ланкою між захисниками та нападниками.

Бувають, між тим, часи, коли Мудрик приймає м'яча у ширшій позиції. Звідси він зазвичай має намір пробігти по лінії з м’ячем, перш ніж виконати навіс. Як уже згадувалося, він може дуже швидко прискорюватися, щоб втікти від суперника, але він також виділяється своєю здатністю сповільнюватися перед навісом. У той час як деякі гравці намагаються сповільнитися після досягнення максимальної швидкості – і їхня техніка страждає, коли вони намагаються перетнути межу під час бігу на повній швидкості – Мудрик ефективно сповільнюється та може ефективно прокидувати м'яча лівою ногою.

Він систематично покращує свою гру. Раніше він використовував потужні подачі, які були особливо ефективними під час переходу, коли позаду захисту суперника залишався простір. Однак він став більш ефективним, коли протистояв компактним низьким блокам, бо він міг частіше знаходити партнера за допомогою скорочення або спритної, високої подачі. Це аспект, який він може покращити в найближчі роки.

Зліва від передньої трійки

Головною позицією, на якій Мудрик грав протягом усієї своєї кар’єри, був лівий фланг, зазвичай у складі передової трійки – наприклад, 4-3-3 Шахтаря. Його партнери по команді намагатимуться підтримати його на позиції, де він зможе ізолювати суперника, а в Шахтарі лівий захисник Богдан Михайліченко робить відкривання, щоб відвести від нього захисників команди суперника.

Це дозволяє Мудрику починати так широко, як він хоче чи потребує, а потім Михайліченко прискорюється, щоб заплутати крайнього захисника суперника — потім він опиниться перед Михайлом.

Мудрик використовує рухи своїх товаришів по команді, щоб просунутися глибше в останню третину, і користується тим, що його опонент робить крок назустріч перекриваючому Михайліченку, щоб пройти всередину, коли вони втрачають рівновагу. Він також використовує рухи від центрального форварда – Лассіни Траоре або Данила Сікана – вліво, щоб допомогти собі створити шанси на удар.

Його товариші по команді знають, наскільки він добре вміє робити навіси, і коли він атакує по боковій лінії, інші гравці в передній лінії Шахтаря, а також восьмий номер, а іноді навіть правий захисник будуть робити спринт, щоб потрапити в штрафний майданчик. Лівий захисник Михайліченко звузиться, щоб підтримати Мудрика, а в останній третині дасть ще один варіант.

Зайняття вузьких позицій

За свою кар’єру Мудрик лише кілька разів з’являвся на правому фланзі атаки. Але там він грав інакше. Це схоже на позицію вісімки у схемі 4-3-3, яку використовує Мікель Артета в Арсеналі або Пеп Гвардіола в Манчестер Сіті.

Якщо вірити чуткам про інтерес з боку Арсеналу, можливо, Артета має на увазі такі позиції для Мудрика на Емірейтс.

Мудрик рухається всередину, щоб потрапити на позиції між лініями для прийому м'яча. Центрфорвард Шахтаря затискає правого центрального захисника суперника, намагаючись обмежити те, наскільки вони можуть вискочити, щоб атакувати Мудрика, коли той робить перший дотик і вирішує.

Потім лівий захисник Михайліченко підключається, що забезпечує ширину атаки, виводячи правого захисника суперника ширше.

Цей шаблон створює для Мудрика дещо інші ситуації один в один. Тепер він отримує м'яч під тиском ззаду, на відміну від прийому з боку або спереду.

Коли це трапляється, Мудрик може атакувати з будь-якою сторони, він використовує фінти тіла, щоб втікти від свого суперника, демонструючи добре усвідомлення того, де вони знаходяться, перш ніж просуватися вперед.

З цих позицій Мудрик зазвичай або з’єднується з центральним форвардом, або з "вісімкою" чи намагається перевести гру праворуч.

Його гра ще повинна трохи вдосконалитися, але Михайло є захоплюючою перспективою з усіма шансами на майбутнє у вищому дивізіоні однієї з вищих ліг Європи.

THE Coaches Voice